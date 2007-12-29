Мороз упевнений, що БЮТ і НУ-НС лише імітують міцність

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ вважає, що суперечності між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і Прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО посилюватимуться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це він заявив в інтерв`ю газеті «Киевский телеграф».

За словами О.МОРОЗА, ті відносини, які зараз «демонструються напоказ, не можна вважати істиною». Він відзначив, що процес затвердження Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром проходив «явно без ентузіазму з боку Президента і його оточення». «А виступ Юлії ТИМОШЕНКО більшість експертів оцінила як промову кандидата в Президенти. Для ЮЩЕНКА вона — найсерйозніший противник, тому суперечності між ними поглиблюватимуться, хоч би як імітували БЮТ і "НУ - НС" міцність і одностайність», - сказав О.МОРОЗ.