У Чернігові заарештували депутата Партії регіонів

У Чернігові заарештовано депутата міської ради від Партії регіонів Дмитра ШЕВЧУКА, якого звинувачують у незаконному отриманні інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора під час засідання чергової сесії міськради представник фракції Партії регіонів Володимир ВІННИЧЕНКО.

Після цього один з найстарших депутатів міськради оголосив заяву обранців до голови облдержадміністрації, обласної ради та місцевого Новозаводського суду Чернігова, в якій міститься вимога забезпечити законність під час розгляду справи в суді.

У заяві, яку підписали понад 20 депутатів міськради, також зазначається, що для них є незрозумілими занадто швидкий темп розгляду справи та арешт Д.ШЕВЧУКА. Спочатку, за словами авторів заяви, як запобіжний захід стосовно Д.ШЕВЧУКА було обрано заставу, а потім терміново змінено на арешт, хоча підозрюваний не ухилявся від слідства.

Представники фракції Партії регіонів у Чернігівській міській раді розцінюють таку ситуацію як "політичне переслідування", а дії прокурора області "як особисту піар-кампанію з прагненням відзнаки перед майбутнім керівництвом Генпрокуратури".

Як повідомлялося раніше, у серпні 2007 року в Чернігові було порушено кримінальну справу за фактом незаконного використання спеціальних технічних (прослуховуючих) пристроїв та незаконного отримання інформації. У цій кримінальний справі Д.ШЕВЧУК був свідком. Стосовно нього кримінальну справу було порушено 11 грудня 2007 року.

Д.ШЕВЧУК тривалий час працював у правоохоронних органах, був начальникам міського відділу УМВС, звільнився з міліції за станом здоров`я у званні підполковника.