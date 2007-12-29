Тимошенко подарує Семенюк на Різдво звільнення

8 січня буде розглядатися питання про призначення нового голови Фонду держмайна.

Про це повідомив заступник голови ФДМ Дмитро Парфененко.

"Як сьогодні повідомила прем’єр-міністр, 8 числа буде проводитися окрема нарада із проблемних питань приватизаційних процесів. Саме там, зокрема, має розглядатися розпорядження про призначення нового керівника фонду. Думаю, це буде доцільно зробити за його присутності", - сказав він.

Українська правда