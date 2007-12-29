Депутата Партії регіонів лише хотіли заарештувати

Для депутата Чернігівської міської ради від Партії регіонів Дмитра ШЕВЧУКА, якого звинувачують у незаконному отриманні інформації запобіжною мірою обрано підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова, який розглянув подання слідчого прокуратури області. Слідчий у своєму поданні в якості запобіжної міри вимагав арешт депутата.

Кримінальна справа проти Д.ШЕВЧУКА порушена 11 грудня 2007 року прокурором області. Йому інкримінують незаконне використання спеціальних прослуховуючи пристроїв та незаконне отримання інформації.

В п’ятницю, 28 грудня, депутати Чернігівської міськради оприлюднили заяву за підписом понад 20 депутатів з вимогою дотримання законності під час проведення слідства у справі Д.ШЕВЧУКА. У ній вони вказали, що арешт як запобіжна міра є неприйнятною, оскільки Д.ШЕВЧУК від слідства не ухилявся.

Депутатська фракція Партії регіонів в міськраді розцінила вимогу про арешт “як політичне переслідування”.

Слідство триває.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2007 року в Чернігові було порушено кримінальну справу за фактом незаконного використання спеціальних технічних (прослуховуючих) пристроїв та незаконного отримання інформації. У цій кримінальний справі досі Д.ШЕВЧУК був свідком.

Він тривалий час працював у правоохоронних органах, був начальникам міського відділу УМВС, звільнився з міліції за станом здоров`я у званні підполковника.