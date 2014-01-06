Прихильники Тимошенко привітали її з Різдвом біля лікарні у Харкові
17:05, 06 січня 2014Політика
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Представники Харківської облорганізації партії "Батьківщина" привітали лідера опозиції Юлію Тимошенко із Різдвяними святами.
Тимошенко привітали з Різдвом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Батьківщини".
Зокрема, як зазначається в повідомленні, на Святвечір депутати міської та обласної рад від партії "Батьківщина" і прихильники лідера опозиції зібралися біля лікарні "Укрзалізниці" у Харкові, прикрасили майданчик біля медичного закладу повітряними кульками, фотокартками Юлії Тимошенко, партійною символікою.
Соратники лідера опозиції співали Гімн, різдвяні пісні та скандували "Юля, з Різдвом!", "Юля, ми разом!", "Юля, ми з тобою!".
Нагадаємо, опозиційні лідери заявили, що Майдан не розходитиметься після Різдва, і він буде не просто стояти, а й діяти.
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