Євромайданівців на Святвечір пригощатимуть 12-ма пісними стравами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Батьківщина".

У святковому меню з 12 страв, яке готується сьогодні для зустрічі Святвечора на Майдані, окрім трьох видів куті, також будуть пиріжки, калачі, вінегрет і навіть борщ та грибна юшка.

"Один із видів куті (в узварі з медом і маком) приготовлений за рецептом голодних років, коли не було пшениці і люди змушені були використовувати те, що вродило – яблука, груші", - повідомив комендант Будинку профспілок Степан Кубів.

Святкові страви почнуть роздавати починаючи з 17.00. Комендант Сергій Аверченко також нагадав, що у п’яти пиріжках будуть запечені п’ять квасолин "спеціального калібру", і ті, кому вони дістануться, отримають спеціальні подарунки від Майдану – прикраси на ялинки та розмальовані каски самооборонців народного протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.

На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері має бути кутя та узвар.

А з першою зіркою вже можна колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.