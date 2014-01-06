Меркель, яка отримала травму, може вже завтра повернутися до роботи

Раніше ряд зустрічей за участю Меркель були скасовані. Але виконувати свої обов'язки канцлер Німеччини продовжить, зокрема вона буде працювати з документами. Крім того на вівторок у відомстві федерального канцлера запланований прийом дітей, які в різдвяні свята колядували, збираючи гроші на благодійність. Поки участь Меркель в цій традиційній після різдвяної зустрічі не скасовано. Так що вже у вівторок глава кабміну може вперше після звістки про її травмі ненадовго з'явитися на публіці. А в середу вона, як вважають німецькі ЗМІ, може взяти участь у засіданні уряду.

Опитані журналістами медики припускають, що Меркель не прикута до ліжка, хоча при ходьбі їй можуть знадобитися милиці. Вони також відзначають, що такі травми лікуються досить швидко і проходять без ускладнень і наслідків.

ЗМІ вже почали висувати свої версії причин події з канцлером інциденту. Як пише онлайн-версія таблоїду Bild, лижам, на яких каталася Меркель, швидше за все, вже близько 20 років. За даними видання, йдеться про синьо-білі лижі моделі Germina Alpha CS, які випускалися з 1992 по 1995 рік. Тому Bild не виключає, що причиною аварії могла стати поломка лиж за сильного зносу .