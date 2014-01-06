Меркель отримала сильний забій і перелом, катаючись на бігових лижах

Їй довелося скасувати всі офіційні зустрічі і поїздки на найближчі три тижні. Про це, як передає Bild, заявив прес-секретар уряду Штеффен Зайберт.

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Меркель повинна буде дотримуватися постільного режиму, і їй доведеться тимчасово відмовитися від перельотів. При цьому, як зазначає Berliner Zeitung, канцлер має намір повною мірою виконувати свої обов'язки і працювати переважно з дому. Меркель планує вже в середу, 8 січня, особисто провести чергове засідання уряду, повідомляє Lenta.ru.

Травму Меркель отримала в кінці 2013 року під час різдвяних канікул, які вона проводила в швейцарському Санкт-Моріці. Безпосередньо після падіння канцлер вирішила, що вона відбулася забиттям, однак у п'ятницю, 3 січня, Меркель звернулася до лікаря, який діагностував тріщину кістки таза.

Після нещасного випадку канцлер скасувала запланований раніше на 8 січня візит до Польщі і прийом прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттелом в Берліні 9 січня.

Як повідомляв УНІАН, знаменитий гонщик Міхаель Шумахер отримав черепно-мозкову травму в результаті падіння на гірськолижному курорті і вже кілька днів перебуває в одному з госпіталів Гренобля в стані коми.