Лідери опозиції обіцяють найближчим часом оприлюднити програму дій.  

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у виступі зі сцени на Майдані Незалежності в Києві заявив голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він також закликав мітингувальників «набратися трошки терпіння і мудрості».

«Нам треба трохи часу, і ця команда, яка буде представлена, вона буде відповідати вашим інтересам... Не справа, хто буде сидіти в якому кріслі, а що буде далі, коли ми виграємо президентські вибори, а ми їх виграємо», - наголосив Яценюк.

Вітаючи присутніх на Майдані людей з Різдвом Христовим, він зазначив, що, «напевно, це саме визначальне і яскраве Різдво, яке ми з вами відзначаємо».

За словами Яценюка, «пройдено тяжкі випробування, в яких люди, що повстали проти режиму влади, згуртувалися, показали єдність і силу єдності».

«Але попереду ще тяжкий шлях до перемоги, тому на наступний рік нам треба хоробрості і терпіння, щоб мати сили пройти ті випробування, які будуть, а їх буде багато», - сказав Яценюк.

У свою чергу, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що сьогоднішнє Різдво є для українців символом оновлення. За його словами, боротьба, стійкість, віра і мужність потрібні для перемоги за ідеали.

На Майдані зараз перебувають понад 10 тис. осіб.