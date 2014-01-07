Поліція Єгипту конфіскувала 1,5 тис артефактів, здобутих незаконним шляхом - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує міністерство у справах старожитностей Єгипту.

У результаті обшуку в одному з будинків в передмісті Каїра поліцейські виявили древні статуї, амулети і так звані «помилкові двері», які встановлювалися в єгипетських гробницях в якості дверей, що ведуть у потойбічний світ.

«Різноманітність артефактів вказує на те, що вони були здобуті незаконним шляхом», - заявив міністр у справах старожитностей Мухаммед Ібрагім.

За даними міністерства, всього було виявлено 1524 предмета, що являють собою археологічну цінність.