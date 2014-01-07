Поліція Єгипту конфіскувала 1,5 тис артефактів, здобутих незаконним шляхом - ЗМІ
19:46, 07 січня 2014Політика
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Поліція Єгипту конфіскувала понад 1,5 тисячі стародавніх артефактів, здобутих шляхом незаконних розкопок.
Єгипет. Фото http://www.republic-egypt.com/
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує міністерство у справах старожитностей Єгипту.
У результаті обшуку в одному з будинків в передмісті Каїра поліцейські виявили древні статуї, амулети і так звані «помилкові двері», які встановлювалися в єгипетських гробницях в якості дверей, що ведуть у потойбічний світ.
«Різноманітність артефактів вказує на те, що вони були здобуті незаконним шляхом», - заявив міністр у справах старожитностей Мухаммед Ібрагім.
За даними міністерства, всього було виявлено 1524 предмета, що являють собою археологічну цінність.
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