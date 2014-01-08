Азаров: масові акції протесту в країні призводять лише до збитків і руйнувань

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття бази підготовки олімпійців з водних видів спорту у м. Бровари Київської області.

«Від барикад у нашій країні не додасться ані хліба, ані масла, ані м'яса, ані басейнів. Будуть тільки збитки і руйнування. Оце ми маємо усвідомити. Все у наших руках, все у наших головах», - сказав прем'єр.

Азаров також відзначив, що, звинувачуючи один одного, влада і опозиція ні до чого хорошого не дійде.

«Базікатимемо, один одного звинувачуватимемо, нічого хорошого з цього не вийде», - сказав прем'єр.