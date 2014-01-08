Організатори Євромайдану оплатили оренду Будинку профспілок - комендант

Організатори Євромайдану оплатили оренду та комунальні платежі Будинку профспілок, тому мітингувальники й надалі там залишатимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу комендант Будинку профспілок, народний депутат України Сергій Аверченко (фракція “УДАР”).

“Адміністрація Будинку профспілок виставляє нам рахунки і ми їх сплачуємо, і проблем немає”, - наголосив він.

Аверченко зазначив, що коли буде підписано додаткову угоду щодо оренди приміщення, то журналістів буде поінформовано.

Також Аверченко повідомив, що “щойно я виділив кошти на те, щоб змінити двері, які хотіли підпалити на верхньому поверсі”.

Кірм того, підкреслив він, сьогодні зранку було проведено генеральне прибирання всіх поверхів, а “на завтра планується провести санітарно-гігієнічну обробку приміщень, де ночують люди”.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти рішення влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня в Києві активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуті штаби мітингувальників.

У Федерації профспілок України заявляли, що добровільно надали частину своїх приміщень мітингувальникам. 25 грудня дія угоди про оренду Будинку профспілок завершилася.

Водночас опозиція хоче продовжити оренду Будинку профспілок ще на три місяці.

28 грудня голова ФПУ Юрій Кулик заявив, що Федерація профспілок України не продовжуватиме договір оренди Будинку профспілок з організаторами Євромайдану.

За його словами, 25 грудня Президія ФПУ більшістю голосів ухвалила рішення не продовжувати термін дії договорів про оренду учасниками Євромайдану окремих приміщень Будинку спілок.

Між тим 6 січня Кубів заявив, що комендатурі Штабу національного спротиву не було пред’явлено оригінал рішення про припинення терміну дії оренди Будинку профспілок, тому штаб залишиться у приміщенні.