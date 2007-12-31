Голова Верховної Ради привітав українців

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав українців з Новорічними та Різдвяними святами.

"Всі ми в очікуванні святкової пори - Новорічних та Різдвяних свят. Це особливий і магічний для кожного з нас час спогади Різдва з дитинства, теплі зустрічі з рідними і близькими, коляда, Святвечір", йдеться у вітанні спікера, повідомляє прес-служба ВР.

Як зазначив А.ЯЦЕНЮК, прощаючись з 2007 роком, "ми ще раз переконалися: мир і добробут несуть не політичні пристрасті, а державна мудрість і здоровий глузд".

Голова ВР висловив переконання, що "нам під силу зробити в наступному році помітні кроки до поліпшення життя всіх і кожного". На його думку, особливої турботи потребують молоде і старше покоління. А.ЯЦЕНЮК закликав у ці передсвяткові хвилини не забувати про своїх рідних, близьких, тих, хто живе і працює поруч і хто потребує допомоги.

Він побажав кожній українській родині Божого благословення й здоров’я, любові й радості.

"Веселого Різдва! Щедрих колядок! Смачної куті! Здійснення мрій і бажань. Нехай 2008 рік стане щасливим для кожного громадянина нашої держави. Нехай в усіх оселях буде тепло і затишно", йдеться у вітанні.