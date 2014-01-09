Уряд хоче почати практичні переговори з ЄС про умови підписання Угоди про асоціацію та ЗВТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Ми повинні почати практичні переговори щодо умов підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та зону вільної торгівлі з ЄС. Я доручив під керівництвом віце-прем’єр-міністра Юрія Бойка провести поглиблений секторальний аналіз наслідків створення цієї зони вільної торгівлі для вітчизняної економіки. Нам не потрібні припущення», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що з європейськими партнерами необхідно «говорити мовою фактів, цифр, неспростовних аргументів» .

«Тому що на вагах – саме існування України, яка розвиває власну сучасну економіку, а не економіку інших країн. Знехтувати будь-яким ризиком не можна. І я переконаний, що факти знайдуть розуміння у наших європейських партнерів, коли ми покладемо на стіл пакет умов імплементації Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Цю роботу також треба виконати у дуже стислий термін. Наголошую на персональній відповідальності за це міністрів Прасолова, Короленка, Присяжнюка, Ставицького, Темника, Козака. І взагалі це справа кожного члена Кабінету міністрів», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

29 листопада Президент України Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

14 грудня прем'єр-міністр Азаров заявив, що Україні необхідна компенсація від Європейського Союзу для розвитку при підписанні Угоди про асоціацію, оскільки економіка України на сьогоднішній день фактично «знекровлена» через високі ціни на газ.

Також Азаров заявляв, що Україні необхідна фінансова допомога у розмірі 20 млрд євро для компенсації втрат від зниження обсягів торгівлі з країнами Митного союзу, зокрема РФ, у разі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.