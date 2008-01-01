Новорічне привітання Вітора Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що 2007 рік “дав багато надій та обіцянок”, які у Новому, 2008 році, “повинні стати практичним результатом”.

Про це він сказав, звертаючись до українського народу з новорічним привітанням.

За словами Президента, у новорічну годину в його “серці – спокій і впевненість за нас усіх. Я хочу сказати вам прості і близькі слова. Це – слова любові, вдячності, підтримки і поваги до кожного з вас – до знайомих і незнайомих, рідних і далеких, добрих, прекрасних людей, до нашого народу, до якого належу серцем і душею і без якого не мислю свого життя”.

“Чи зручно Президенту говорити про свої почуття?, - запитав В.ЮЩЕНКО. - Так, я глибоко впевнений, що так. Сьогодні про найглибші переживання, про ставлення один до одного маємо говорити всі – у наших сім’ях, у святкових компаніях, не забуваючи ні про кого, про жодне найсамотніше серце”.

Як відзначив глава держави, “минув складний рік. Пережито багато – піднесення, драми і радощі. Але ми – сильні, і ця добра і тверда сила продовжує наш шлях”.

В.ЮЩЕНКО у привітанні не оминув політики. Він нагадав, що у 2007 році в житті країни відбулися зміни. “Ми обрали новий парламент і значення цього вибору – більше, ніж політика. У наших руках – великий, дійсно життєвий шанс”, - вважає Президент.

Він зазначив, що саме громадяни України “зупинили загрози, породжені зрадою і розбратом політиків. Ви сказали своє слово. Це – сильний урок”. “Завдяки вам влада вчиться змінюватися. Я зробив все, щоб ця наука почалася, і я зроблю все, щоб вона не була вдаваною”, - пообіцяв В.ЮЩЕНКО.

За його словами, рік, що минув, “дав багато надій та обіцянок. У році, що приходить, вони повинні стати практичним результатом”.

“Найважливішим для мене було економічне зростання, боротьба з бідністю і, безумовно, соціальні ініціативи, які стосуються майже 35 мільйонів людей. Моя позиція – категорична: вони мають бути і будуть виконані. Ми вивели український корабель з виру, і тепер – час для спокійної і злагодженої роботи”, - підкреслив Президент.

“Я почав зі слів про ставлення один до одного. Прості істини – любов, співпереживання, підтримка. Вони – головні, найважливіші”, - вважає В.ЮЩЕНКО.

Згадуючи про минулий рік, Президент сказав: “Україна була єдиною у радості, коли здобула перемогу у праві прийняти Євро-2012. Не майте сумніву - змагання буде гідно проведено в нашій державі. Україна була єдиною у горі, коли втратила невинних людей у немислимих аваріях в Дніпропетровську і на шахті Засядька. Ці катастрофи, їхні жертви і їхні причини не будуть забуті. Щось дуже важливе зрушилося у нас всередині, коли ми разом із 193 державами світу вшанували пам’ять Голодомору і усвідомили його причину. Зрештою, ми усвідомили себе нацією. Ми були єдиними у багатьох напружених, драматичних, але й також в обнадійливих ситуаціях”.

За словами Президента, “нам дуже багато належить змінити. І ця зміна полягає в нас самих. В країні повинен з’явитись настрій піднесення. В країні мусить постати культура дбайливого господаря, небайдужого, в якому стані його дім, під’їзд, вулиця. Цей господар – кожен з вас”.

“Нам треба думати про життя і діяти задля життя, задля наших дітей, жінок, батьків, задля продовження роду, задля його здоров’я і його майбутнього. Ми здатні відновити правду про нашу історію. Ми здатні зрозуміти суть нашої національної приналежності до України. Ми здатні на глибші, добріші, толерантіші взаємні почуття. І про це треба говорити щодня. І щодня діяти. Бо є наше з вами неповторне життя. Є держава. Є віра в наш успіх”, - відзначив у новорічному привітанні Президент України.

За його словами, “все буде добре. Хай новорічний вітер понесе ці слова від Софії до Говерли, від Говерли до Криму, до нашого Сходу, до нашого Заходу, до нашого Півдня і нашої Півночі”.

“Надходить рік великих можливостей. Я прошу в Господа міцного здоров’я, щастя і добра для кожного з вас, для кожного з нас, для наших сімей і для нашого народу”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, вітаючи співвітчизників з Новим, 2008 роком.