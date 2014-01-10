Активісти Майдану вважають заплановану на завтра ходу сексменшин провокацією

Про це УНІАН повідомили в ініціативній групі «EvromaidanSOS».

«Завтра, 11 січня, о 12.00 відбудеться піша хода від Бессарабської площі до Майдану людей, які заявляють про себе як про групу із захисту прав сексуальних меншин в Україні, але насправді їх метою є дискредитація як Євромайдану, так і ЛГБТ-руху України через нагнітання чутливої для суспільства теми та спотворення її сприйняття в суспільній свідомості», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ініціативна група із захисту прав сексуальних меншин в Україні 11 січня пройде пішої ходою від Бессарабської площі до Майдану Незалежності, щоб приєднатися до мирного протесту громадян України за вступ до ЄС.