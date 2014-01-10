Питання адресних санкцій проти українських можновладців дискутується - євродепутат

Про це сказав в інтерв’ю Deutsche Welle депутат Європейського парламенту, член фракції Європейської народної партії та парламентського комітету у закордонних справах Міхаель Ґалер.

Коментуючи ухвалення Сенатом США резолюції щодо України, євро депутат сказав: «Ми теж вирішуємо, як відреагувати на нинішню політичну ситуацію в Україні. На моє переконання, важливо підтримати тих, хто хоче спрямувати Україну у європейському напрямку. З іншого боку, ми - а це не тільки європейські інституції, а й компетентні правоохоронні та податкові органи національних держав - на основі наявної інформації повинні перевірити, як і наскільки легально конкретні особи з України, які належать до провідних політичних та олігархічних кіл, здобули свої гроші в ЄС».

При цьому Галер зауважив, що поки ці розслідування проводяться, «я не буду офіційно і широко це оприлюднювати, а дозволю компетентним органам зробити свою справу». «Раніше я називав ті країни, у яких можна перевіряти відповідні дані: Кіпр, Австрія, Німеччина, Великобританія тощо. У кожній з них можна і треба перевірити наявну інформацію і на її основі дійти певних висновків. Коли будуть результати, тоді треба вдаватися до заходів», - додав депутат Європарламенту.

Він зауважив, що як політик працює над тим, щоб такі розслідування проводились. «Причому не тільки щодо тих, хто "робить" на Заході гроші, але й тих, хто відповідальний за напади на учасників Майдану», - сказав Галер. Він висловив переконання, що за цими актами стоять політичні актори, які дають відповідні розпорядження. «Такі речі не стаються випадково. Тож вважаю, що у відповідній формі на це теж буде реакція - наприклад, у вирішенні питання, чи можна такій особі надавати візу чи ні?», - зазначив Галер.

За його словами, «питання про застосування політичних санкцій буде на часі, коли матимуть місце результати в інших сферах». «Наразі публічно я б не хотів про це говорити. Достатньо повідомити, що дискусії з цього приводу ведуться. Однак тим, кого вони стосуються, не варто розкривати усі карти - особливо щодо того, на якій саме стадії перебувають ці дискусії. Бо тоді відповідні особи зможуть багато чого передбачити. У цих делікатних питаннях достатньо, щоб ці люди знали, що питання про них порушуються, однак не знали б напевно, наскільки далеко ми зайшли у їх вирішенні. Як на мене, це може вплинути на те, що вони діятимуть більш розважливо», - вважає депутат Європарламенту.

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Відповідаючи на запитання кого конкретно в Україні можуть стосуватись санкції з боку ЄС Галер сказав: «Тих, на кого ми покладаємо відповідальність за кризу у країні, а також тих, хто нелегально збільшує свої статки. Ці люди повинні знати, що правова система ЄС та національних держав не дозволяє збереження таких коштів на нашій території».

Він не став називати конкретних прізвищ, лише зауважив: «Скажу так: ті, хто обіймає такі посади у політичній чи економічній сферах, які використовуються для нелегального збагачення. Ті, хто зловживають владою. Саме вони потрапляють у поле зору».

При цьому Галер додав, що «навіть якщо особа є в Україні народним депутатом, то вона має знати, що її імунітет на територію ЄС не поширюється». «Тобто ті "маленькі олігархи", які ніби прикрилися від відповідальності депутатським мандатом Верховної Ради, не почуватимуться безпечно тут, у країнах Європейського Союзу», - підкреслив депутат Європарламенту.