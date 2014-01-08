МЗС взяло до уваги резолюцію Сенату США щодо України

Про це йдеться в коментарі МЗС України, переданому УНІАН.

На тему: Сенат США прийняв резолюцію на підтримку українського народу

«У МЗС України розцінюють прийняття зазначеної резолюції як вияв підтримки європейського вибору нашої держави та її демократичного розвитку. Уряд України залишається відданим стратегічному курсу на європейську інтеграцію та продовження демократичних реформ», - йдеться в коментарі.

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги зазначену резолюцію.

В міністерстві зазначають, що заклик верхньої палати Конгресу США до всіх сторін політичного процесу в Україні утримуватись від застосування сили та підтримувати діалог національного примирення повністю відповідає підходам уряду України. «Саме до такого діалогу з метою забезпечення стабільності в державі закликає Президент України Віктор Янукович, який засудив застосування сили як з боку правоохоронних органів, так і окремих учасників акцій протесту», - зазначається в коментарі.

У МЗС України наголошують на налаштованості української сторони продовжувати розвивати конструктивні та взаємовигідні відносини зі Сполученими Штатами. «Ми готові вести відкритий діалог в атмосфері взаєморозуміння, в тому числі з питань європейської інтеграції», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку народу України, проект якої був поданий на розгляд американських законодавців 18 грудня.

У резолюції Сенат закликає до припинення вибіркового правосуддя в Україні і висловлює впевненість, що «майбутнє України полягатиме в міцніших зв'язках з Європою, США та іншими демократичними спільнотами».

У резолюції зазначається, що «Сенат закликає лідерів у Сполучених Штатах і Європейському Союзі продовжувати спільну роботу на підтримку мирного і демократичного розв'язання нинішньої кризи, що рухає Україну до майбутнього в євроатлантичному співтоваристві…».

Також «Сенат закликає демонстрантів і членів опозиції та громадянського суспільства в Україні продовжити уникати використовувати насильство і проводити діалоги національного примирення, закликає всі політичні партії утриматися від розпалювання ворожнечі або дій антисемітського або іншого характеру, які надалі розділяють український народ, коли він має бути об'єднаний».

Крім цього, «Сенат закликає уряд України утриматися від подальшого застосування сили або насильства щодо мирних демонстрантів, а також дотримуватися міжнародно визнаних прав людини, особливо свободи слова і зборів».

Сенат «засуджує рішення української влади застосовувати насильство проти мирних демонстрантів 30 листопада, 1 грудня і 11 грудня 2013, і закликає, щоб винні були негайно притягнуті до відповідальності, а всіх затриманих під час мирних демонстрацій негайно звільнили».

Сенат США також відзначив, що «в разі подальшого державного насильства щодо мирних демонстрантів президент і Конгрес мають розглянути, чи слід застосовувати цілеспрямовані санкції, в тому числі візові обмеження і заморожування активів, щодо осіб, відповідальних за накази про насильство або вчинення насильства».

Повний текст резолюції:

"Висловлюючи підтримку українському народу у світлі рішення президента Януковича не підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Оскільки, згідно з даними опитування, проведеного в листопаді 2013 року, більшість українців підтримало підписання історичної торгової і політичної угоди з Європейським Союзом;

Оскільки тісний зв'язок між Україною та Європейським Союзом був підтриманий українським громадянським суспільством, діловими колами та політиками всього політичного спектру і принесе довгострокові політичні, демократичні та економічні вигоди народу України;

Оскільки Україна успішно прийняла велику частину законів, необхідних для того, щоб відповідати стандартам Євросоюзу до підписання Угоди про асоціацію;

Оскільки 22 вересня 2012 і 18 листопада 2013 Сенат одноголосно прийняв резолюції, що закликають до доказового кінця виборчого правосуддя в Україні і виражають його впевненість у тому, що майбутнє України - в більш тісних зв'язках з Європою, США, та іншими в спільноті демократій;

Оскільки досвід таких країн, як Польща, Литва, Латвія, Естонія забезпечує позитивний приклад більш широких економічних можливостей, підвищеної особистої свободи і належного управління, які також можуть бути реалізовані Україною;

Оскільки уряд і народ України мають суверенне право вибирати свою власну зовнішню політику і економічний курс, і жодна інша країна не має права визначати їх політичну та економічну орієнтацію, і вирішувати, до яких союзів і торгових угод вони можуть приєднатися;

Оскільки 21 листопада 2013 президент України Віктор Янукович призупинив підготовку України до підписання Угоди про асоціацію за тиждень до вирішального саміту Європейського союзу на найвищому рівні у Вільнюсі, Литва;

Оскільки різкий поворот напередодні саміту через російський економічний примус і для захист вузьких інтересів окремих чиновників і приватних осіб в Україні спонукав сотні тисяч українців по всій країні, особливо молодих людей та студентів, протестувати проти цього рішення і стояти на підтримку подальшої євроатлантичної інтеграції України;

Оскільки міжнародні некомерційні та неурядові організації надають істотну допомогу нужденним українцям, але все одно стикаються з прямими погрозами і викликами своєму існуванню, і адміністративними та нормативними перешкодами, в тому числі з перешкодою в роботі з безподатковим статусом, необхідним для максимально ефективного використання коштів на місцях, і погрозами структурі громадянського суспільства, яка має життєво важливе значення для демократії в Україні;

Оскільки 30 листопада 2013 на Майдані Незалежності в Києві спецпідрозділ поліції розігнав мирну демонстрацію студентів і активістів громадянського суспільства, які закликали президента Януковича підписати Угоду про асоціацію;

Оскільки близько 35 осіб були затримані чи заарештовані, десятки були госпіталізовані, деякі з них з важкими травмами;

Оскільки 9 грудня 2013 були проведені рейди по трьох опозиційним ЗМІ та в штаб -квартирі однієї опозиційної партії;

Оскільки 11 грудня 2013 українська влада провела нічну поліцейську операцію в спробі насильно взяти під контроль площу Незалежності, але зустріли опір з боку відважних українців, що заповнили площу і які дали відсіч поліції;

Оскільки всі три колишні президенти України підкреслили необхідність утримуватися від насильства і важливість налагодження діалогу з опозицією;

Оскільки Україні загрожує економічна криза, яку можливо подолати лише шляхом довгострокових економічних реформ: Тепер, у зв'язку з цим, було

Вирішено, що Сенат:

1. підтримує народ України і його суверенне право намітити незалежне й демократичне майбутнє для його країни;

2. закликає лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу продовжити активну спільну роботу з підтримки мирного і демократичного розв'язання нинішньої кризи, яка направляє Україну до майбутнього в євроатлантичному співтоваристві і довгострокового рішення економічної кризи в Україні;

3. закликає демонстрантів і членів опозиції та громадянського суспільства в Україні продовжувати уникати застосування насильства і вести діалог національного примирення;

4. закликає всі політичні партії утриматися від розпалювання ненависті або дій антисемітського або іншого характеру, які сильніше розділяють український народ в той час, як йому необхідне єднання;

5. закликає уряд України утриматися від подальшого застосування сили або насильства проти мирних демонстрантів, а також дотримуватися міжнародно визнання права людини щодо українського народу, особливо свободу слова і зборів;

6. засуджує рішення української влади застосувати насильство проти мирних демонстрантів 30 листопада, 1 грудня і 11 грудня 2013, і закликає швидко залучити винних до відповідальності, а всіх затриманих учасників ненасильницьких демонстрацій негайно звільнити; і

7. зазначає, що у разі подальшого насильства з боку держави щодо мирних демонстрантів, президент і Конгрес повинні розглянути, чи слід застосовувати цілеспрямовані санкції, в тому числі візові і заморожування активів, щодо осіб, відповідальних за накази і здійснення насильства ". (LB.ua)