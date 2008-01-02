Тимошенко вирішила, що Луценко з ВР розбереться сам?

Кабінет Міністрів України постановою № 1404 від 24 грудня 2007 року скоротив кількість посад заступників міністра внутрішніх справ України.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд скоротив посаду заступника міністра внутрішніх справ України у зв`язках з Верховною Радою та іншими органами державної влади; посаду заступника міністра внутрішніх справ України - директора департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку, а також ще дві посади заступника міністра.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО майже повністю змінив керівництво міністерства. За його словами, кількість заступників глави МВС зменшено з 12 до 7 осіб.