У Харкові проведення форуму Євромайданів під загрозою зриву

Як передає кореспондент УНІАН, близько 12.30 до учасників форуму, яких організатори почали заводити до актової зали технікуму, підійшов чоловік, який представився директором технікуму Анатолієм Перевозником. Чоловік в ультимативній формі попросив людей покинути приміщення.

“Я вам кажу: покиньте приміщення, тому що ви тут перебуваєте на незаконних підставах”, - сказав Перевозник.

Водночас робітниця технікуму наголосила, що “відбулася накладка, і в цьому приміщенні має відбуватись інший захід”.

У ці хвилини всі учасники форуму стоять на майданчику перед технікумом.

Двері в навчальний заклад зачинені.

Журналістів всередину не пускають.

Як повідомляв УНІАН, 11-12 у Харкові має відбутися Всеукраїнський форум Євромайданів.

Організатори заходу до останньої її хвилини тримали місце його проведення в суворій секретності.