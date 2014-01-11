У Харкові сьогодні розпочнеться дводенний всеукраїнський форум Євромайданів

Як повідомив УНІАН співорганізатор харківського Євромайдану, член оргкомітету форуму Дмитро Пилипець.

За його даними, 93 делегати — представники громадських організацій, 37 — члени опозиційний парламентських та позапарламентських партій.

Серед учасників форуму 36 делегатів мають депутатський досвід роботи.

Крім того, на форум зареєструвалися 80 спостерігачів.

Пилипець додав, що у Першому всеукраїнському форумі Євромайданів візьмуть участь відомі українські політики — Олег Рибачук, Володимир Огризко та інші.

Активіст зауважив, що виступ на харківському Євромайдані лідера партії “УДАР” Віталія Кличка, який мав відбутися сьогодні, 11 січня, о 18.00, скасовано, “через інформаційну провокацію”.

Пилипець підкреслив, що форум не фінансують олігархи та представники влади.

За його словами, всі учасники з регіонів України добираються до Харкова за кошти місцевих Євромайданів, організація заходу у Харкові фінансується виключно за кошти харківського Євромайдану, добровільні пожертви його учасників.

Разом з тим організатори досі не розголошують місце проведення форуму, побоюючись провокацій.

Учасники форуму планують розглянути гострі питання співпраці Євромайданів, зокрема, координацію дій, інформаційну політику, забезпечення безпеки, мистецьку співпрацю.

Крім того, делегати мають накреслити план дій для встановлення в Україні “відповідальної демократії”.

Своїм досвідом проти режиму та стратегіями побудови громадянського суспільства поділятися спеціальні гості з Польщі - один із засновників Гельсинського комітету Польщі Збігнев Ромашевський та один із засновників “Солідарності” Збігнев Буяк.

У перший день заплановано засідання робочих груп відповідно до питань порядку денного, у другий — ухвалення загальної резолюції.