Тимошенко ”роздала” майже 16 мільярдів

Статтею 13 Закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено надання державних гарантій за зобов`язаннями НАК «Нафтогаз України» на суму 12 млрд. грн.

Документ опубліковано в газеті «Урядовій кур’єр» №247 за 31 грудня 2007 року.

Також ст. 13 передбачено надання держгарантій за зобов`язаннями Державної служби автомобільних доріг на суму 800 млн. грн. і Державної іпотечної установи на суму 1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК 26 грудня 2007 року на розширеному засіданні Кабінету міністрів повідомив, що для ліквідації фінансових проблем "Нафтогазу" уряд у 2008 році має намір передбачити в державному бюджеті виділення дотацій компанії в сумі 2 млрд. грн. із загального фонду держбюджету.