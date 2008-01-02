Тимошенко заявляє, що Нафтогаз - на грані банкрутства (оновлено)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» знаходиться на межі банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

«НАК «Нафтогаз» - найбільша державна компанія, компанія, котра володіє всією газотранспортною системою України, компанія, що видобуває газ і постачає його населенню, - знаходиться на межі банкрутства. Компанія не має затвердженого балансу газу на 2008 рік, і має таку кредиторсько-дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що фінансове здоров`я компанії не забезпечене», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також назвала неправдивою інформацію про те, що в підземних сховищах накопичено близько 30 млрд. кубічних метрів газу. «НАК «Нафтогаз» у цих газових сховищах має нуль ресурсів, і те, що в них закачане, належить сумнівним комерційним структурам, і невідомо, що з цим газом ці сумнівні комерційні структури робитимуть», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що із здивуванням почула інформацію про те, що газові сховища України здані в оренду на 25 років «також сумнівним тіньовим структурам за ціною, в десятки разів нижчою за світову ціну».

Глава уряду не виключила, що за допомогою штучної процедури банкрутства НАК «Нафтогаз України» українську газотранспортну систему планували передати сумнівним компаніям, які «готові були за борги забрати все, що є в державі, для забезпечення постачання і транспортування природного газу».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що 4 найбільші компанії-кредитори НАК «Нафтогаз України» звернулися до уряду із спеціальним листом, в якому висловили занепокоєння у зв`язку з відсутністю в НАК «Нафтогаз України» фінансових коштів для оплати кредиторської заборгованості, а також виклали можливі наслідки цього як для самої компанії і для України як для держави.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд докладе всіх зусиль для проведення фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України», а також для попередження можливої втрати газотранспортної системи України. «Ми провели переговори з усіма кредиторами і запевнили, що якщо НАК «Нафтогаз України» не зможе оплачувати борги, то держава братиме на себе ці виплати», - підкреслила глава уряду.

За її словами, для збереження компанії уряд готовий здійснити санацію підприємства за рахунок прямих бюджетних асигнувань, а також надати систему необхідних пільг.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року представники компаній, які керують активами кредиторів “Нафтогазу”, заявили про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік.

26 грудня 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд зупинив можливість оголошення банкротом НАК «Нафтогаз України».

Вона додала, що уряд зупинив цей процес, передбачивши в проекті бюджету-2008 низку заходів для повернення прибутковості НАК «Нафтогаз України».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд збалансував усю енергетичну систему бюджету.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобування нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.