Тимошенко призначила Єханурову жінку - заступника

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1257-р від 26 грудня 2007 року призначив Надію ДЄЄВУ заступником міністра оборони України.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Н.ДЄЄВА очолювала Дніпропетровську облдержадміністрацію з листопада 2005 року. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом від 3 вересня 2007 року звільнив її з посади голови Дніпропетровської ОДА та Указом від 4 вересня 2007 року вивів Н.ДЄЄВУ зі складу Ради національної безпеки і оборони України.