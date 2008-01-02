Коаліція вимагатиме ”голови” ще чотирьох мерів (оновлено)

Народні депутати України від парламентської більшості зареєстрували у парламенті проект постанови про призначення позачергових виборів Бердянського міського голови (м.Бердянськ Запорізької області).

Як зазначається на офіційному сайті ВР, ініціаторами прийняття постанови є депутати від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, а також від БЮТ – Сергій ПОДГОРНИЙ.

Водночас тексту проекту постанови наразі немає.

Довідка УНІАН. Мера Бердянська Валерія БАРАНОВА на позачергових виборах до ВР 30 вересня 2007 року було обрано народним депутатом від Блоку Литвина.

Народні депутати України від парламентської більшості зареєстрували проект постанови про призначення позачергових виборів Стахановського міського голови (м.Стаханов Луганської області)

Як зазначається на офіційному сайті ВР, ініціаторами ухвалення постанови є депутати від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, а також від БЮТ – Сергій ПОДГОРНИЙ.

Водночас тексту проекту постанови наразі немає.

Народні депутати України від парламентської більшості зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про призначення позачергових виборів Світловодського міського голови (м.Світловодськ Кіровоградської області).

Як зазначається на офіційному сайті ВР, ініціаторами прийняття постанови є депутати від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, а також від БЮТ – Сергій ПОДГОРНИЙ.

Водночас тексту проекту постанови наразі немає.

Народні депутати України від парламентської більшості зареєстрували у парламенті проект постанови про призначення позачергових виборів Зоринського міського голови (м.Зоринськ Перевальського району Луганської області).

Як зазначається на офіційному сайті ВР, ініціаторами прийняття постанови є депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, а також від БЮТ – Сергій ПОДГОРНИЙ.

Водночас сам текст проекту постанови наразі відсутній.