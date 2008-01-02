Тимошенко знайде тих, хто довів Нафтогаз

Уряд створює спеціальну комісію з надзвичайними повноваженнями для перевірки фінансово-господарської діяльності національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

«У цій ситуації, я думаю винних ті, хто розпочинав з моменту, коли почалися фінансові махінації з посередниками. Ці люди, їх діяльність, їх робота разом з НАК «Нафтогаз» має бути ретельно перевірена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що сьогодні підготує доручення про створення спеціальної урядової комісії, до складу якої планується залучити представників Контрольно-ревізійного управління, Державної податкової адміністрації, Фонду державного майна, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.

«Необхідно протягом місяця провести таку перевірку, щоб було очевидним, хто довів НАК «Нафтогаз України» до такого стану, які структури і люди стоять за цим», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що уряд на засіданні 9 січня ухвалить рішення про створення такої урядової комісії. За її словами, вона має намір особисто контролювати роботу цієї комісії кожні 2-3 дні.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року представники компаній, які керують активами кредиторів “Нафтогазу”, заявили про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік.

26 грудня 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд зупинив можливість оголошення банкротом НАК «Нафтогаз України». Вона додала, що уряд зупинив цей процес, передбачивши в проекті бюджету-2008 низку заходів для повернення прибутковості НАК «Нафтогаз України».

Сьогодні, 2 січня, Ю.ТИМОШЕНКО знову заявила, що НАК «Нафтогаз України» знаходиться на межі банкрутства.

За її словами, компанія не має затвердженого балансу газу на 2008 рік, і має таку кредиторсько-дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що «фінансове здоров`я компанії не забезпечене».

Глава уряду не виключив, що за допомогою штучної процедури банкрутства НАК «Нафтогаз України» українську газотранспортну систему планували передати сумнівним компаніям.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд докладе всіх зусиль для проведення фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України», а також для попередження можливої втрати газотранспортної системи України.

За її словами, для збереження компанії уряд готовий здійснити санацію підприємства за рахунок прямих бюджетних асигнувань, а також надати систему необхідних пільг.