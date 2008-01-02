Тимошенко збирається переглянути ціни на газ для населення?
Дубина має проаналізувати собівартість
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила голові національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ проаналізувати собівартість видобування природного газу на території України з метою встановлення об`єктивних цін на газ для населення.
Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні під час зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНОЮ.
«Слід уважним чином проаналізувати собівартість видобування природного газу в Україні, подивитися, які там були накрутки в цій собівартості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр підкреслила, що на основі аналізу собівартості видобутку газу була можливість сформувати для населення України об`єктивні ціни на природний газ.