Тимошенко збирається переглянути ціни на газ для населення?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила голові національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ проаналізувати собівартість видобування природного газу на території України з метою встановлення об`єктивних цін на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні під час зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНОЮ.

«Слід уважним чином проаналізувати собівартість видобування природного газу в Україні, подивитися, які там були накрутки в цій собівартості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що на основі аналізу собівартості видобутку газу була можливість сформувати для населення України об`єктивні ціни на природний газ.