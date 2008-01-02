Тимошенко обіцяє Європі стабільні постачання газу

Україна забезпечить стабільні постачання природного газу європейським споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.

«Я хотіла б, щоб усі споживачі газу – як європейські, так і українські – спокійно відзначали свята і знали, що Україна буде гідним партнером, як для Європейського Союзу, так і для всіх без винятку споживачів газу в Україні – підприємств і громадян. Ми не допустимо ніяких коливань», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр запевнила, що уряд докладе всіх необхідних зусиль для забезпечення стабільних постачань газу в Європі і в Україні. «А ті, хто довів НАК «Нафтогаз України» до такої ситуації, – це буде окрема розмова і окрема відповідальність», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 січня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» знаходиться на межі банкрутства.

За її словами, компанія не має затвердженого балансу газу на 2008 рік, і має таку кредиторсько-дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що «фінансове здоров`я компанії не забезпечене».

Глава уряду не виключила, що за допомогою штучної процедури банкрутства НАК «Нафтогаз України» українську газотранспортну систему планували передати сумнівним компаніям.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що докладе всіх зусиль зусилля для проведення фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України», а також для попередження можливої втрати газотранспортної системи України.

За її словами, для збереження компанії уряд готовий здійснити санацію підприємства за рахунок прямих бюджетних асигнувань, а також надати систему необхідних пільг.

Довідка УНІАН. Статтею 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено надання державних гарантій за зобов`язаннями НАК «Нафтогаз України» на суму 12 млрд. грн.