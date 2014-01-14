Гриценко заявив про вихід з фракції "Батьківщини"

Про це УНІАН повідомив сам нардеп.

Зокрема він зазначив, що написав заяву “20 хвилин тому”.

Водночас на своїй сторінці у Facebook Гриценко пояснив, що заяву про вихід із фракції написав “у зв'язку з неможливістю впливати на рішення, що приймаються фракцією ВО "Батьківщина".

На тему: Гриценко: На новому "Майдані" забагато політиків

За його інформацією, заяву такого змісту він зареєстрував сьогодні зранку після вчорашнього рішення фракції, “яким мене позбавили права участі в її засіданнях”.

Гриценко також заявляє, що залишається в опозиції до Президента Віктора Януковича і його політики, а також що “виконуватиме виборчу програму ВО "Батьківщина", з якою «ми разом ішли на вибори і до розробки якої доклав власних зусиль».

Також він зазначає, що “координуватиме свої дії з опозиційними депутатами, для яких принципи і цінності - не пусті слова”.

“Рішення про вихід із фракції не було простим. Протягом року в рамках фракції я твердо й послідовно відстоював ті принципи і цінності (оголошені публічно і скріплені підписами Гриценка, Турчинова, Яценюка), на яких наша партія "Громадянська позиція" увійшла до складу Об'єднаної опозиції "Батьківщина". Ви все це бачили. Так само бачите, чим воно завершилося. За цих умов, рішення про вихід із фракції вважаю логічним, відповідальним і чесним”, - написав Гриценко.