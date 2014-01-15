Тимошенко про побиття Луценка: Юра, ти потрібен Майдану

Про це йдеться у заяві Тимошенко, розміщеній на її сайті.

«Декілька днів тому "Беркут" по-звірячому побив Юру Луценка. З відомих причин я не могла відреагувати одразу, однак за ці декілька днів країна вчергове побачила справжнє обличчя діючої влади», - наголосила Тимошенко, підкресливши, що «це й керівники МВС, які ще вчора говорили, що вони Юру не били, а сьогодні з'явилося відео його побиття. Це й лікарі, які на догоду владі готові фальшувати медичні висновки та порушувати клятву Гіппократа. Це й прокурори, які готові ще довго не шукати винних у побитті Юрія Луценка та інших, але готові щоденно фальшувати справи проти тих, хто має мужність виступати проти цього режиму, проти Януковича».

Тимошенко знову закликала опозицію до активних дій.

«Я ще раз закликаю вас – дійте! Інакше будуть діяти вони», - підкреслила вона.

Тимошенко також побажала Луценку якнайшвидшого одужання, зазначивши: «Юра, ти потрібен Майдану!».

На тему: Прокуратура відкрила кримінальне провадження за побиття Луценка

Як повідомлялося, 10 січня під будівлею Києво-Святошинського суду після винесення вироку так званим "васильківським терористам" сталися сутички між протестувальниками і бійцями "Беркута", в ході яких постраждав Луценко.

Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, в екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Прокуратура Києва за фактом побиття Луценка відкрила кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень.

Водночас в МВС заперечують, що правоохоронці били Луценка 10 січня.