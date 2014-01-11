Прокуратура відкрила кримінальне провадження за побиття Луценка

Про це повідомили у прес-службі відомства.

"У рамках розслідування слідчі прокуратури встановлять об'єктивну картину того, що сталося на території суду, а також у подальшому біля Святошинського райвідділу міліції", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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У відомстві також зазначили, що офіційних заяв про побиття людей міліцією наразі до прокуратури не надходило, проте слідство розпочато за інформацією, наявною у ЗМІ.

Водночас слідчі міліції за тими ж подіями розпочали кримінальні провадження за фактом хуліганства з боку мітингувальників, незаконного втручання у діяльність суду, а також опору працівникам міліції.

Нагадаємо, що вчора внаслідок протистояння між активістами Автомайдану та бійцями "Беркуту" бійка колишньому керівнику МВС Юрію Луценку розбили голову. Згідно свідчень очевидців, Луценко з дружиною увійшов до салону автобусу та переконував "беркутівців" виконати вимоги людей. Коли він вийшов на вулицю, хтось почав розкачувати один із автобусів. У відповідь бійці "Беркуту" вискочили та накинулися на людей, які стояли поряд. Луценко намагався зупинити "беркутівців", але дістав кілька ударів кийком по голові.