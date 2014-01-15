Табачник - голодуючим студентам: Інспектори пішли, тому їжте спокійно

Міністр освіти та науки Дмитро Табачник заявляє, що Державна інспекція навчальних закладів завершила перевірку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тому його студенти можуть припинити безстрокову акцію голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

«На сьогоднішній день інспекція обійшла 4 виші. Вона з 11 до 25 січня повинні обійти всі виші. Поки що ніяких нарікань, окрім факультету інституту журналістики, не було. Але можу заспокоїти, що вчора завершили (перевірку), тому їжте спокійно, зі смаком, овочі й усе що ви хочете. Ще вчора вони (інспектори) пішли», - зазначив міністр.

Табачник також зазначив, що він здивований тому, що «факт завершився вчора, а розголошення — вже сьогодні».

Як повідомила сьогодні «Українська правда», студенти КНУ імені Шевченка починають акцію голодування, вимагаючи припинити позапланову перевірку Державної інспекції навчальних закладів. Про таку персональну безстрокову акцію з 15 січня оголошено на сторінці Інституту журналістики КНУ в соціальній мережі «ВКонтакті». «Головна вимога – відкликати Державну інспекцію навчальних закладів України, яка в період із 11.01.14 до 25.01.14 проводить позапланову перевірку київських вишів», - пояснили студенти. Присутність цієї інспекції студенти розцінюють як «репресії стосовно учасників та небайдужих (до) подій, пов’язаних із "Євромайданом».

Читайте також: Табачник закликав студентів мітингувати у вільний від навчання час (відео)

«Студенти не мають змоги відповісти на запитання повноцінно, оскільки хвилюються і відчувають морально-психологічний тиск третіх осіб», - пояснюють вони.

Також студенти вважають, що інспекція заангажована і чинить тиск на викладачів під час прийому іспитів.

«Студенти вимагають від Міністерства освіти та науки України негайно відкликати ДІНЗ України та не допускати подальшого тиску на студентів, які відстоювали свої конституційні права на мирних акціях протесту», - йдеться в повідомленні

«Акція розпочнеться 15 січня о 13.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Голодування не припиниться до тих пір, поки не буде виконана вимога», - інформують студенти.