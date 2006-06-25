В Росії під час пожежі загинули 4 українців

Четверо громадян України загинуло і ще четверо постраждало під час пожежі в гуртожитку, що сталася сьогодні вночі у Ханти-Мансійському автономному окрузі (Російська Федерація)

Як повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ України, всього у гуртожитку проживало 80 громадян України та Білорусі.

Постраждалим громадянам України було надано першу медичну допомогу. Найближчим часом їх буде переправлено літаком до спеціалізованого відділення лікарні м.Сургут, де вони отримають необхідну медичну допомогу.

На даний час причини пожежі встановлюються.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Тюмені та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку російські ЗМІ повідомляли, що в гуртожитку в місті Білоярський Ханти-Мансийського автономного округу Росії загинули п`ять чоловік, ймовірно громадяни України і Білорусі. Всього постраждало 11 осіб.