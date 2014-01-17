В Європарламенті обговорили ситуацію в Україні і посилають делегацію до Києва

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив депутат Європарламенту від Польщі Павел Коваль, додавши що делегація Європарламенту у складі дванадцяти євродепутатів відвідає Україну 26-29 січня.

”Ми обговорили Україну і ситуацію в ній. Вирішено вислати високу делегацію, яка буде останньою з цієї каденції європарламенту. Вона матиме зустрічі і з опозицією, і з владою. Думаю, буде зустріч з Президентом Януковичем. Я також запропонував, щоб ми зустрілися з представниками українських церков”, - сказав Коваль.

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”Але тема санкцій на засіданні комітету не розглядалась. Пролунало це в словах одного-двох євродепутатів, але санкції не обговорювались, ця тема не отримала широкого обговорення”, додав Коваль.

Чеський євродепутат Любор Ручек на засіданні комітету закликав українську владу утриматися від застосування сили проти учасників Євромайдану.

”Ми - з людьми, які виходять на демонстрації з підтримкою тісніших зв`язків з ЄС. Ми поїдемо до України із закликом - в демократичній державі політична мета може досягатися лише діалогом та співпрацею”, - сказав Ручек.

”У демократії всі мають право вільно висловлювати свої думки. Натомість насильство призводить до глибшої поляризації суспільства”, - додав він.

Польський євродепутат Кшиштоф Лісек наголосив на важливості ведення Євросоюзом діалогу не лише з українською опозицією, а й з владою.

”Україну все ще хочуть бачити поміж держав, які прагнуть тісного співробітництва з ЄС. Для цього потрібна воля не лише опозиції та народу, а також і влади. То ж ми б хотіли запитати в української влади і в Президента, яким вони бачать майбутнє своєї держави”, - сказав Лісек.