В ПР не виключають переголосування скандальних законів

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Дмитро Святаш, пише Gazeta.ua.

"Коли Верховна Рада запрацює згідно з регламентом, ми зможемо повернутися до цих законів і доопрацювати", - сказав політик.

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За його словами, якби сьогодні засідання Верховної Ради проходило "природним шляхом, нормальним, парламентським, то, безумовно, ці закони були б прийняті в першому читанні, і в цілому вони не були б ухвалені".

"Тому що є норма закону про регламент. І 100% представники опозиції підняли руки і сказали б: "У нас є зауваження до цих законопроектів". І ми б за них не проголосували в цілому", - додав політик.

Нагадаємо, 16 січня депутати голосували за законопроекти підняттям рук.

Внаслідок голосування влада посилила контроль над інформагентствами, інтернет-провайдерами, операторами стільникового зв'язку та абонентами, пробачила бійців "Беркуту" за побиття людей, "обрізала крила" "майданівцям" і журналістам, зарахувала громадські організації до "іноземних агентів" і одним махом ухвалила держбюджет на 2014 рік.