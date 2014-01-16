Опозиція планує скасувати ухвалені сьогодні законопроекти

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», 10 проектів постанов за підписами голови фракції ВО "Батьківщина" Арсенія Яценюка, голови фракції ВО "Свобода" Олега Тягнибока та народного депутата від "Батьківщини" Андрія Пишного вже зареєстровані в парламенті.

«Голова Верховної Ради не має права підписувати ухвалені сьогодні з порушенням Регламенту законопроекти, допоки в парламенті не будуть проголосовані ці проекти постанов», - сказано у повідомленні.

Депутати вимагають скасувати рішення, ухвалені сьогодні у ВР, через грубі порушення Регламенту Верховної Ради, зокрема, статей 102, 116, 117.

"Зважаючи на наявне порушення регламентних норм, керуючись частиною 3 статті 48 Регламенту, народні депутати України звернулись до головуючого на пленарному засіданні із заявою про недотримання вимог Регламенту при розгляді й голосуванні зазначеного питання. Однак у порушення частини 4 зазначеної статті головуючий невідкладних заходів для усунення наведених порушень Регламенту не вжив", - йдеться у пояснювальних записках до документів.

Із огляду на це, відповідні рішення не можуть вважатися прийнятими відповідно до закону і підлягають скасуванню у передбачений Регламентом спосіб.

Проекти постанов стосуються десяти законопроектів:

- №3000 від 14.09.2013, "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (проект постанови №3000-П1).

- № 3587 від 08.11.2013, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі" (проект постанови № 3587-П).

- № 2178а від 30.05.2013, "Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни ­ радянських воїнів­визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів­інтернаціоналістів та миротворців" (проект постанови № 2178а -П).

- № 3855 від 09.01.2014, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі" (проект постанови № 3855-П).

- № 2179а від 30.05.2013, "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму" (проект постанови № 2179а-П).

- № 3883 від 14.01.2014, "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (проект постанови № 3883-П).

- № 3792 від 19.12.2013, "Про внесення зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення")" (проект постанови № 3792-П).

- №3837 від 27.12.2013, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів) (проект постанови №3837-П).

- №3879 від 14.01.2014, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" (проект постанови №3879 -П).

- №3853­1 від 14.01.2014 "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу" (проект постанови №3853­1-П1).

Довідка УНІАН. Опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу ВР.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Голоси «за» оголошував голова Лічильної комісії, депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Він буквально за кілька секунд після голосування називав кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Пізніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що всі депутати, які голосували підняттям рук, підтвердять свої голоси персональними підписами.

Він наголосив, що підтвердження підписами буде зроблено для того, щоб не виникало жодних питань про недостатню кількість голосів для ухвалення рішень.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.