Тимошенко закликала Януковича не підписувати ухвалені 16 січня закони

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Пане Януковичу, я звертаюся до Вас з проханням не підписувати принизливі для людей закони, ухвалені 16 січня Верховною Радою без голосування», - говориться у зверненні.

У зверненні Тимошенко наголосила: «Які б не були Ваші внутрішні бажання закрутити всі гайки, які б поради Вам не давали - думайте про країну».

Вона також підкреслила, що «підписання цих нелегітимних та антидемократичних законів - це вбивчий удар саме по Україні».

Читайте також: Тимошенко закликає подати заяву до ГПУ на Януковича та Рибака

«Я прошу Вас, не підписуйте вирок Україні», - говориться у зверненні Тимошенко до Януковича.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.