Опозиція сформулювала 5 вимог до Януковича

Події на Грушевського засвідчили, що маси на Майдані радикалізовані настільки, що вже готові навіть до громадянської війни. Саме тому опозиціонери не обмежаться, як минулого разу “амністіями”, а готують радикальний “пакет пропозицій” для Віктора Януковича. Про це пише Еспресо.TV.

Серед мінімальних вимог:

1. Негайні дострокові вибори Президента та парламенту.

2. Зміни до закону про вибори Президента (скасування порядку, за яким три члени дільничної комісії можуть підписати протокол і він стає легітимним) та переформатування ЦВК.

3. Відставка Кабміну Азарова і формування перехідного уряду. Зміна Генпрокурора та спікера ВР.

4. Покарання Захарченка не лише відставкою.

5. Скасування усіх скандальних законів та повна амністія усіх учасників революційного протистояння.

Щодо першого пункту у опозиції є “резервний варіант”: повернення політреформи, урізання повноважень президента і проведення президентських виборів у 2015 році.