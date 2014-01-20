Журналістів тримають в «автозаку» на Грушевського - Радіо “Свобода”

Про це sms-повідомленням поінформував редакцію один з двох затриманих, який додав, що при затриманні вони були побиті.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на радіо “Свобода”, сьогодні зранку правоохоронці затримали знімальну групу радіо “Свобода”. Про це повідомила дружина одного з двох затриманих.

Після 8:00 журналісти пішли знімати події на вулиці Грушевського. Протягом кількох хвилин під час паузи в сутичках мітингувальників і міліції вони підійшли майже впритул до лав правоохоронців. Згодом трансляція радіо “Свобода” перервалася.

У відділі зв'язків з громадськістю столичного главку міліції УНІАН повідомили, що поки не володіють інформацією про причини затримання знімальної групи радіо “Свобода” і обіцяли з’ясувати цю інформацію.

Раніше стало відомо, що від розриву світло-шумової гранати минулої ночі постраждав і журналіст радіо «Свобода». Він отримав численні садна та забої. Перед тим він встиг зняти, як співробітник правоохоронних органів цілить просто в нього.

Як повідомлялося, 19 січня у Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення, які тривають і досі.