В міліції не знають про затримання знімальної групи радіо “Свобода”
В Головному управлінні МВС України в Києві поки що не володіють інформацією про причини затримання знімальної групи радіо “Свобода”.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю столичного главку міліції.
“Ми бачили цю інформацію. Зараз з'ясовуємо і будемо розбиратися”, - сказали у ВЗГ.
Як повідомляв УНІАН, радіо «Свобода» заявило, що правоохоронці затримали його знімальну групу.
Після 8.00 журналісти пішли знімати події на вулиці Грушевського. Впродовж кількох хвилин під час паузи в сутичках мітингувальників і міліції вони підійшли майже впритул до лав правоохоронців. Згодом трансляція радіо «Свобода» перервалася.
Радіостанція намагається дізнатися про причини затримання і те, куди повезли журналістів.
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Силовики, які вночі обстрілювали мітингувальників на вулиці Грушевського пластиковими кулями і світло-шумовими гранатами, цілили також і в журналістів, що виконують свої професійні обов’язки.
Від розриву світло-шумової гранати минулої ночі постраждав і журналіст радіо «Свобода». Він отримав численні садна та забої. Перед тим він встиг зняти, як співробітник правоохоронних органів цілить просто в нього.