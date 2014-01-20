В міліції не знають про затримання знімальної групи радіо “Свобода”

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю столичного главку міліції.

“Ми бачили цю інформацію. Зараз з'ясовуємо і будемо розбиратися”, - сказали у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, радіо «Свобода» заявило, що правоохоронці затримали його знімальну групу.

Після 8.00 журналісти пішли знімати події на вулиці Грушевського. Впродовж кількох хвилин під час паузи в сутичках мітингувальників і міліції вони підійшли майже впритул до лав правоохоронців. Згодом трансляція радіо «Свобода» перервалася.

Радіостанція намагається дізнатися про причини затримання і те, куди повезли журналістів.

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Силовики, які вночі обстрілювали мітингувальників на вулиці Грушевського пластиковими кулями і світло-шумовими гранатами, цілили також і в журналістів, що виконують свої професійні обов’язки.

Від розриву світло-шумової гранати минулої ночі постраждав і журналіст радіо «Свобода». Він отримав численні садна та забої. Перед тим він встиг зняти, як співробітник правоохоронних органів цілить просто в нього.