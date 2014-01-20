Посольство Ізраїлю вимагає притягнути до відповідальності винних у нападах на євреїв у Києві



Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства.

«Ми закликали українську владу провести всебічне розслідування, щоб знайти винних і притягнути їх до відповідальності», - зазначається у повідомленні.

Посольство занепокоєне проявами антисемітизму та насильницькими нападами на членів єврейської громади в Києві.

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У посольстві зазначили, що Держава Ізраїль цінує дії уряду України в боротьбі з антисемітизмом і сподівається, що уряд суворо засуджуватиме подібні дії та сприятиме недопущенню їхнього повторення у майбутньому.

Як повідомляли ЗМІ, ввечері 17 січня у районі синагоги на Подолі був тяжко поранений учень єшиви Дов Гликман. Невідомі напали на нього, коли він повертався із синагоги додому, і жорстоко побили.

10 січня був побитий вчитель єшиви цієї ж синагоги Гилель Вертхеймер. На нього напали невідомі в масках.