Посольство Ізраїлю вимагає притягнути до відповідальності винних у нападах на євреїв у Києві

22:59, 20 січня 2014
Політика
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 Посольство Держави Ізраїль в Україні закликає українську владу знайти і притягнути до відповідальності винних у нападах на членів єврейської громади у Києві, що сталися в останні дні.


Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства. 

«Ми закликали українську владу провести всебічне розслідування, щоб знайти винних і притягнути їх до відповідальності», - зазначається у повідомленні. 

Посольство занепокоєне проявами антисемітизму та насильницькими нападами на членів єврейської громади в Києві.

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У посольстві зазначили, що Держава Ізраїль цінує дії уряду України в боротьбі з антисемітизмом і сподівається, що уряд суворо засуджуватиме подібні дії та сприятиме недопущенню їхнього повторення у майбутньому.

Як повідомляли ЗМІ, ввечері 17 січня у районі синагоги на Подолі був тяжко поранений учень єшиви Дов Гликман. Невідомі напали на нього, коли він повертався із синагоги додому, і жорстоко побили.

10 січня був побитий вчитель єшиви цієї ж синагоги Гилель Вертхеймер. На нього напали невідомі в масках.

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