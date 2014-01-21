До Майдану стягуються колони "тітушок"
03:29, 21 січня 2014Політика
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У Києві з боку Контрактової площі, вул. Володимирської, Андріївського узвозу в бік Майдану Незалежності рухаються колони молодих людей спортивного вигляду.
У бік Європейської площі рухаються колони молодих людей спортивного вигляду / twitter.com/aronets
Про це повідомляють користувачі Twitter.
"На Контрактовій зафіксували 400 людей у спортивних костюмах. Добре організовані", - пишуть активісти.
"Інформація про рух тітушок з різних сторін - з Контрактової, Андріївським узвозом, Великою Житомирською. Всі в бік Майдану", - пишуть користувачі.
"Пишуть, що на Володимирській, 9 натовп тітушок б'є випадкових перехожих! Київ вставай!!" - повідомляють активісти.
""Титушки" розбивают всі машини на Ярославовому Валу!Тітушки йдуть по Ярвалу. На Прорізній слабкі барикади. Ймовірно, що будуть штурмувати ще й Київраду", - написав у Facebook Олександр Аронець.
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