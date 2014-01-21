Священики закликали припинити сутички на Грушевського, міліція провела заміну бійців
09:34, 21 січня 2014Політика
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Священики прийшли на Грушевського й закликали бійців «Беркута» та мітингувальників припинити сутички
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Декілька священиків сьогодні близько 7.00 пришли на вулицю Грушевського, стали між бійцями спецпідрозділу «Беркут» і мітингувальниками й закликали їх припинити сутички.
Як передає кореспондент УНІАН, у цей час обидві сторони припинили дії, дослухавшись до слів священиків.
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Крім того, певна частина мітингувальників почала відходити з місця події.
У цей же час міліція провела ротацію бійців, замінивши тих, які стояли раніше на морозі, на інших.
Будь-яких активних дій з боку обох сторін поки що не спостерігається.
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