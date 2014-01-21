Рибак: Настав час «генерального прибирання» в країні
Володимир Рибак вважає, що під час четвертої сесії парламенту прийде час виконувати повсякденні справи для людей
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що під час четвертої сесії депутатський корпус має повернутися до неухильного виконання своїх конституційних обов’язків, що є запорукою нормалізації ситуації у державі, а також провести «генеральне прибирання» України.
На цьому Рибак наголосив у статті «Головна проблема - значна частина парламентаріїв все далі й далі віддаляється від виборців», опублікованій у газеті «Голос України» (№10 від 21 січня).
«Нервовий та конфліктний характер третьої сесії Верховної Ради, що завершилася в атмосфері протистояння, ще раз засвідчив, що парламентські кризи неминуче стають додатковим дестабілізуючим фактором у суспільстві. Це підтвердив розвиток подій у листопаді-грудні минулого року, який був лише загострений дезорганізацією парламентського процесу», - зазначив Рибак.
Таким чином, вважає він, депутатам усіх фракцій потрібно «добре засвоїти цей сумний урок і нарешті зрозуміти, що люди обирають парламент та депутатів задля розв’язання своїх проблем, а не для їх загострення».
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Керівник парламенту висловив думку, що причиною нинішньої кризи в Україні є невдоволення громадян стандартами свого життя, соціально-економічними умовами у своєму регіоні, корупцією, низькою якістю послуг, незаслужено низьким рівнем оплати праці, пенсій та соціальної підтримки.
Таким чином, вважає Рибак, час робити буденні справи для людей: будувати якісні дороги, поліпшувати матеріально-технічну базу шкіл та дитячих садків, дбати про стан лікарень та системи екстреної медичної допомоги, навести чистоту та порядок на вулицях міст і сіл, сприяти малому та середньому бізнесу, захищати його від корупційних зазіхань. «Образно кажучи, прийшов час «генерального прибирання» в країні», - додав він.
«Четвертого лютого, коли Верховна Рада відновить свою діяльність після міжсесійних канікул, «генеральне прибирання» України має стати не просто красивим лозунгом, а свідомою програмою діяльності усього парламенту, кожного народного депутата незалежно від його фракційних та політичних поглядів», - сказав Рибак.
Спікер підсумував, що «чим скоріше депутатський корпус та Верховна Рада повернеться до неухильного виконання своїх конституційних обов’язків, тим скоріше Україна увійде у русло нормального, спокійного життя. Тим більше у неї шансів на подальший розвиток та європейське майбутнє».