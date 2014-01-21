Рибак: Настав час «генерального прибирання» в країні

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що під час четвертої сесії депутатський корпус має повернутися до неухильного виконання своїх конституційних обов’язків, що є запорукою нормалізації ситуації у державі, а також провести «генеральне прибирання» України.

На цьому Рибак наголосив у статті «Головна проблема - значна частина парламентаріїв все далі й далі віддаляється від виборців», опублікованій у газеті «Голос України» (№10 від 21 січня).

«Нервовий та конфліктний характер третьої сесії Верховної Ради, що завершилася в атмосфері протистояння, ще раз засвідчив, що парламентські кризи неминуче стають додатковим дестабілізуючим фактором у суспільстві. Це підтвердив розвиток подій у листопаді-грудні минулого року, який був лише загострений дезорганізацією парламентського процесу», - зазначив Рибак.

Таким чином, вважає він, депутатам усіх фракцій потрібно «добре засвоїти цей сумний урок і нарешті зрозуміти, що люди обирають парламент та депутатів задля розв’язання своїх проблем, а не для їх загострення».

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Керівник парламенту висловив думку, що причиною нинішньої кризи в Україні є невдоволення громадян стандартами свого життя, соціально-економічними умовами у своєму регіоні, корупцією, низькою якістю послуг, незаслужено низьким рівнем оплати праці, пенсій та соціальної підтримки.

Таким чином, вважає Рибак, час робити буденні справи для людей: будувати якісні дороги, поліпшувати матеріально-технічну базу шкіл та дитячих садків, дбати про стан лікарень та системи екстреної медичної допомоги, навести чистоту та порядок на вулицях міст і сіл, сприяти малому та середньому бізнесу, захищати його від корупційних зазіхань. «Образно кажучи, прийшов час «генерального прибирання» в країні», - додав він.

«Четвертого лютого, коли Верховна Рада відновить свою діяльність після міжсесійних канікул, «генеральне прибирання» України має стати не просто красивим лозунгом, а свідомою програмою діяльності усього парламенту, кожного народного депутата незалежно від його фракційних та політичних поглядів», - сказав Рибак.

Спікер підсумував, що «чим скоріше депутатський корпус та Верховна Рада повернеться до неухильного виконання своїх конституційних обов’язків, тим скоріше Україна увійде у русло нормального, спокійного життя. Тим більше у неї шансів на подальший розвиток та європейське майбутнє».