Мітингувальники будують барикади зі спаленої спецтехніки на Грушевського

15:44, 21 січня 2014
Політика
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В даний час ситуація на вулиці Грушевського спокійна.

Сгоревший автомобиль на Грушевского

 Мітингувальники на вулиці Грушевського в Києві відсунули частину спаленої спецтехніки в бік Європейської площі, тим самим створивши ще одну лінію барикад на випадок загострення протистояння між демонстрантами і спецпризначенцями “Беркут”.

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Як передає кореспондент УНІАН, за барикадами мітингувальники запаслися камінням і скляними пляшками.

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