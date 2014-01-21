Мітингувальники будують барикади зі спаленої спецтехніки на Грушевського

Мітингувальники на вулиці Грушевського в Києві відсунули частину спаленої спецтехніки в бік Європейської площі, тим самим створивши ще одну лінію барикад на випадок загострення протистояння між демонстрантами і спецпризначенцями “Беркут”.

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Як передає кореспондент УНІАН, за барикадами мітингувальники запаслися камінням і скляними пляшками.