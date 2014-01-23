Цієї ночі, щонайменше, двоє людей вже втратили очі - ЗМІ

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на медиків, які працюють на місці конфлікту, пише .

Згідно з інформацією, протягом останніх 4 годин, як мінімум, 2 людини залишилися без очей.

Окрім того, за повідомленням Еспрессо.ТВ силовики спробували розібрати барикади на вулиці Грушевського, однак активісти стали на заваді. Вони почали кидати каміння і відігнали "беркутівців" від барикад.

У середу ввечері протестувальники спорудили на Грушевського три барикади. Перша барикада знаходиться біля згорілих автобусів, де тривають періодичні сутички. Друга - за 200 метрів від місця сутичок - біля медпункту біля Української академії наук. Третя - біля Парламентської бібліотеки.

За матеріалами: Еспресо.TV і Український тиждень