Вінницькі таксисти завадили трьом автобусам із «тітушками» дістатися до Києва

У Вінниці таксисти й молодь в ніч з 22 на 23 січня завадили від’їзду до Києва трьом автобусам із «тітушками».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1-ї години ночі 23 січня вінницькі таксисти заблокували виїзд трьох автобусів із «тітушками» від залізничного та автовокзалу Вінниці. Згодом на допомогу таксистам підійшла молодь та журналісти. Вінничани з вогнегасниками «видули» «тітушок» з автобусів, які поводили себе дуже агресивно та провокували сутички й бійки.

На місце події приїхало декілька нарядів міліції, які змогли запобігти бійкам.

Правоохоронцями було затримано декілька «тітушок», які намагались побити таксистів та одного із журналістів, який написав заяву до міліції.