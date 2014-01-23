Вінницькі таксисти завадили трьом автобусам із «тітушками» дістатися до Києва
08:47, 23 січня 2014Політика
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Вінничани з вогнегасниками "видули" "тітушок" з автобусів.
Таксисти завадили тітушкам дістатися Києва
У Вінниці таксисти й молодь в ніч з 22 на 23 січня завадили від’їзду до Києва трьом автобусам із «тітушками».
Як передає кореспондент УНІАН, близько 1-ї години ночі 23 січня вінницькі таксисти заблокували виїзд трьох автобусів із «тітушками» від залізничного та автовокзалу Вінниці. Згодом на допомогу таксистам підійшла молодь та журналісти. Вінничани з вогнегасниками «видули» «тітушок» з автобусів, які поводили себе дуже агресивно та провокували сутички й бійки.
На місце події приїхало декілька нарядів міліції, які змогли запобігти бійкам.
Правоохоронцями було затримано декілька «тітушок», які намагались побити таксистів та одного із журналістів, який написав заяву до міліції.
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