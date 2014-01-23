Азаров не виключає звільнень у Кабміні на початку лютого

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Аргументы и Факты».

«Ми підіб'ємо підсумки року. Десь на початку лютого буде очевидно, як спрацювали всі галузі. Подивимося, яка була динаміка, й зробимо висновки. Якщо динаміка була позитивною, але ми не вийшли на якісь там показники - це одне питання. А якщо ще й динаміки позитивної не було, а було борсання - тут потрібно приймати кадрові рішення», - заявив прем'єр.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до можливості його відставки на початку лютого, Азаров сказав, що «абсолютно спокійно» .

«Повторного розгляду резолюції недовіри уряду я не боюся. Виконавча влада повинна відчувати свою відповідальність перед народом і парламентом - за Конституцією, він має право заслуховувати звіт і висловлювати недовіру», - сказав прем'єр.