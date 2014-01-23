На Грушевського звели 4 нові барикади, будівництво триває

Як передає кореспондент УНІАН, вони укріпили першу лінію барикад, яка складається із спаленої спецтехніки біля пам’ятника Лобановському.

Також вони зводять ще одну барикаду в безпосередній близькості до першої навпроти стадіону «Динамо».

Також мітингувальники нещодавно звели барикаду біля Інституту української мови Національної академії наук України, яка сягає понад 2 м заввишки.

Крім того, ще вчора була зведена барикада навпроти готелю «Дніпро».

Наразі частина мітингувальників розчищає сніг на проїжджій частині.

Також вони співають гімн України та народні пісні. Охочих пригощають бутербродами та чаєм.

Наразі ситуація спокійна, перемир’я триває.

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Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського з 19 січня тривають сутички. Сотні людей поранено, є загиблі.

22 січня лідери опозиції Віталій Кличко, Яценюк та Олег Тягнибок провели зустріч з Президентом Януковичем. Зустріч тривала понад три години.

Сьогодні, 23 січня, о 12.00 Кличко прийшов на Грушевського та закликав мітингувальників і «Беркут» не вдаватися до активних дій, поки триватимуть переговори.

З того часу сутички припинилися.

Другий раунд переговорів був спочатку призначений на сьогодні на 13:00, потім його відтермінували на 15.00.

Пізніше лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що переговори лідерів опозиції з Януковичем розпочнуться о 17.30.