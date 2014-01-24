ЗМІ: Із львівського "Беркуту" звільнилися декілька бійців (відео)

Про це повідомляє ТСН. Йдеться про силовиків, яких заблокували у Львові на вулиці Трускавецька.

З території батальйону "Беркут" вийшли п'ятеро спецпризначенців. За словами одного з них, він написав рапорт про звільнення. Він також зазначив, що серед бійців львівського "Беркуту" він не єдиний, хто подав рапорт: "Багато написало".

Чоловік відмовився назвати своє прізвище та військове звання. Однак активісти кажуть, що його військове звання - капітан.

Нагадаємо, події на вулиці Грушевського показали, що спецназівці не готові забезпечити порядок у відповідності з посадовими інструкціями. Такий висновок оприлюднила Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Дослідники зазначають: закон чітко визначає, як локалізувати конфлікт і зберегти життя і здоров'я максимальній кількості громадян.